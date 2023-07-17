В ЮВО назвали предварительную причину крушения Су-25 в Краснодарском крае

Предварительной причиной крушения самолета Су-25 в Краснодарском крае является отказ двигателя. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

«17 июля при выполнении учебно-тренировочного полета в Краснодарском крае над акваторией Азовского моря потерпел аварию штурмовик Су-25», — говорится в сообщении.

Предварительная причина аварии — отказ двигателя, уточнили в ведомстве.

О падении самолета в Азовское море ранее сообщили очевидцы. Позднее в оперативном штабе Краснодарского края подтвердили, что около 15:00 неподалеку от берега потерпел крушение Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет.

По информации оперштаба, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб.