Очевидцы сообщили о падении самолета в море в Краснодарском крае
Очевидцы сообщают о падении самолета в Азовское море в Краснодарском крае в понедельник, 17 июля.
В оперативном штабе Краснодарского края позднее подтвердили, что около 15:00 неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет.
По имеющейся информации, пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели. Для установления причин падения самолета на месте работают специалисты Министерства обороны и специальных служб.
Ранее, 4 июля, истребитель МиГ-31 потерпел аварию при выполнении учебного полета над акваторией Авачинского залива в Камчатском крае. Самолет выполнял полет без боекомплекта. Оба члена экипажа погибли.