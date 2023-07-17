Глава Ейского района сообщил о смерти упавшего пилота Су-25 в Азовском море

Пилот самолета Су-25, который упал в акватории Азовского моря неподалеку от берега, погиб. Об этом сообщил 17 июля в Telegram-канале глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик.

Глава района выразил соболезнования близким погибшего пилота штурмовика Су-25.

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», — написал он.

О падении самолета в Азовское море ранее сообщили очевидцы. Позднее в оперативном штабе Краснодарского края подтвердили, что около 15:00 неподалеку от берега потерпел крушение Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет.

В оперштабе рассказали, что пилот катапультировался, его оперативно эвакуировали спасатели.

Предварительной причиной крушения самолета Су-25 в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) назвали отказ двигателя.