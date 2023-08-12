Пять человек пострадали при хлопке газа в частном доме в Дагестане

В городе Дербенте Республики Дагестан как минимум пять человек пострадали в результате хлопка газа. Об этом в субботу, 12 августа, сообщило республиканское ГУ МЧС на своем сайте.

В 7:35 было известно, предварительно, о пяти пострадавших, среди которых двое детей, говорится в сообщении.

Инцидент произошел в доме 61 по улице Шахбазова. Другая информация уточняется.

8 августа взрыв газа произошел в жилом доме в Астрахани, после чего случился пожар. В результате пострадали 13 человек, погибла супружеская пара — 61-летний мужчина и 51-летняя женщина. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109, ст. 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»).