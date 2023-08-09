Уголовное дело возбуждено после взрыва газа и пожара в жилом доме в Астрахани
После взрыва газа в жилом доме Астрахани и последующего там возгорания возбуждено уголовное дело. Об этом 9 августа сообщил Следственный комитет по Астраханской области в своем Telegram-канале.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109, ст. 168 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»). Фигурантом стал 32-летний житель Астрахани.
По данным следствия, он установил газовое оборудование, не заключив при этом контракт на его техническое обслуживание. Это впоследствии и привело к утечке и возгоранию бытового газа.
В настоящее время назначен комплекс судебных экспертиз, расследование продолжается.
Взрыв газа произошел в жилом доме в Астрахани днем ранее, после чего случился пожар. Площадь возгорания составила 90 кв. м, огонь затронул четыре квартиры. В результате пострадали 13 человек, погибла супружеская пара — 61-летний мужчина и 51-летняя женщина.
Для жильцов был организован пункт временного размещения в школе № 74.