Историк выявил недочеты в школьных учебниках по обществознанию

Автор нового учебника по истории для 5–9-х классов, российский ученый Александр Чубарьян рассказал, какие недоработки присутствуют в школьных пособиях по обществознанию и почему это негативно влияет на изучение истории.

«История — это еще и история понятий. И в этом смысле учебники по истории в школе в какой-то мере связаны с учебниками обществознания», — объяснил ученый.

Он упомянул, что к пособиям по обществознанию в нынешних школах у него есть большие претензии. В частности, по мнению Чубарьяна, они отличаются неопределенностью и расплывчатостью определений и общей структуры.

Однако историк напомнил, что министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал выпустить новый учебник по обществознанию для школьников к 1 сентября 2024 года.

«В нашем случае это важно с точки зрения понимания, что такое вообще общество, что такое государство. Применительно к истории это один из центральных вопросов», — объяснил Чубарьян тесную связь между двумя социальными науками.

Полное интервью с Александром Чубарьяном смотрите в программе «Известия. Главное» на Пятом канале в воскресенье 13 августа, в 0:00.

Ранее в тот же день Александр Чубарьян рассказал, что в новом учебнике истории для 5–9-х классов будет пересмотрен взгляд на Российскую империю. Так, он отметил, что это государство совершенно неправильно сравнивать с колониальными странами, такими как Британская империя.

За день до этого, 10 августа, «Известия» показали процесс печати новых учебников по истории для старшеклассников. Заказ на печать книг был получен в начале августа, а первая партия пошла на отгрузку несколько дней назад.