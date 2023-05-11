Минпросвещения разработает новый учебник по обществознанию в 2024 году

Новый учебник по обществознанию будет разработан в 2024 году. Об этом рассказал в четверг, 11 мая, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на XI Петербургском международном юридическом форуме.

«Готовится сейчас новый учебник по обществознанию, он будет разработан в следующем году. Действующий учебник был, мягко скажем, либеральным, псевдолиберальным. Сейчас мы делаем акцент на настоящие, непреходящие ценности общества», — сказал он в ходе круглого стола «Правовое обеспечение национальной безопасности в свете современных угроз».

Кравцов добавил, что учебники по математике, физике и географии также претерпевают изменения. По его словам, содержание будет во многом отражать подходы к этим предметам времен СССР.

Ранее, 10 апреля, глава Минпросвещения РФ сообщил, что в России к концу 2023 года подготовят учебник по украинскому языку для 5–9-х классов. Также первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев заявил, что в школах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей дети смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива.

В январе Кравцов также сообщил, что новый учебник истории с разделом про спецоперацию по защите Донбасса может появиться в российских школах 1 сентября.

1 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что школьники на освобожденных территориях не знали совместной истории России и Украины, а Крымский мост считали фейком. Он также указал на то, что на территории Украины годами целенаправленно создавался настоящий масштабный «антироссийский анклав».