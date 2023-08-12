Московские врачи смогли вернуть слух шиншилле с помощью 3D-биопринтера

Специалисты Сеченовского университета в Москве провели успешную операцию, которая может возвращать людям слух, стимулируя резервы организма. Врачи установили шиншилле с перфорацией барабанной перепонки напечатанный на 3D-биопринтере имплант из биологически активных веществ, узнали «Известия» 12 августа.

По словам врача Института клинической медицины Сеченовского университета Михаила Свистушкина, который проводил операцию, исследования со всего мира показали, что лучше всего отрабатывать новые технологии восстановления слуха на шиншиллах.

«У данной шиншиллы хроническая или стойкая перфорация барабанной перепонки. Это заболевание как модель имитирует заболевание, которое часто встречается у людей — называется оно хронический гнойный средний отит. Это приводит к снижению слуха, болям в ушах, это лишает возможности купаться в открытых водоемах, а после каждого обострения прогрессирующе снижается слух», — пояснил врач.

Группа ученых на шиншилле разработала модель заболевания, чтобы с помощью своей разработки помочь животному исцелиться. Имплант состоит из шариков клеток (сфероидов). Процедура проходит быстрее и меньше травмирует организм.

«Сфероиды выделяют коктейль биологически активных веществ: факторов роста, интерлейкинов, противовоспалительных факторов. Таким образом, они выполняют роль регулятора регенерации и стимулируют образование не рубцовой ткани, а такой, которая будет близка к нормальной», — продолжил Свистушкин.

Он добавил, что месяца достаточно для восстановления целостности барабанной перепонки, так как имплант стимулирует собственный организм заживлять перфорацию практически нормальной тканью

В пресс-службе Минздрава России сообщили, что проблема повреждения барабанной перепонки пока решается только хирургическим путем. Используются специальные импланты, преимущественно из хрящей, которые не всегда приживаются. Вдобавок они не предназначены для проведения звука.

В декабре 2022 года ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разработали технологию производства биологических имплантов для пластических операций. Их можно использовать не только в косметических целях, но и при реконструкции молочной железы или ушивании грыжи.

В августе 2022 года американский блогер и инженер-любитель Аллен Пэн разработал экзоскелет для змей. Он состоит из четырех роботизированных лап и трубы, в которой находится пресмыкающееся.