Блогер из США создал экзоскелет для змеи

Американский блогер и инженер-любитель Аллен Пэн разработал экзоскелет для змей. Он состоит из четырех роботизированных лап и трубы, в которой находится сама змея.

С помощью этого устройства изобретатель из Лос-Анджелеса вернул пресмыкающемуся потерянную в ходе эволюции способность. Экзоскелет имеет простую конструкцию: труба для змеи и две пары лап, которые были напечатаны на 3D-принтере.

Поскольку змеи произошли от ящериц, Пэн выбрал для экзоскелета походку именно этих рептилий. Сам разработчик говорит, что на изобретение его вдохновило желание вернуть змеям конечности.

Инженер протестировал экзоскелет на настоящей змее. Примечательно, что после начала движения она не пыталась вылезти, а лишь наблюдала за происходящим. Поскольку пока лапы запрограммированы двигаться лишь вперед, блогер добавил к экзоскелету поводок, чтобы человек мог прогуливаться со своей змеей и направлять ее.

Ранее, 14 мая, издание Medical Xpress сообщило, что в Швейцарии создали экзоскелет, с помощью которого возможно полностью восстановить двигательную активность рук у пациентов, пострадавших от инсульта и других травм.