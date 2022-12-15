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В России создали биосовместимый имплант для маммопластики

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Фото: Global Look Press/imago stock&people
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Ученые Кубанского государственного медицинского университета (КубГМУ) разработали технологию производства биологических имплантов для пластических операций. Их можно использовать не только в косметических целях, но и при реконструкции молочной железы или ушивании грыжи, узнали «Известия».

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В отличие от синтетических аналогов разработка российских ученых хорошо приживается в организме, заселяется его клетками и со временем превращается в обычную соединительную ткань. И стоит это в 50 раз дешевле аналогичных иностранных материалов, утверждают разработчики.

«Себестоимость разработанного материала размером, например, 7 на 10–15 см — от 7 тыс. до 10 тыс. рублей. Зарубежный аналог такого размера стоит около 500 тыс. рублей», — сообщила заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией КубГМУ Карина Мелконян.

По словам специалиста, основа импланта — один из слоев кожи свиней, в котором удаляют ДНК и все клеточные структуры с помощью уникальной запатентованной методики (матрикс из дермы). В результате остается только каркас из коллагена — белка, служащего основой всех тканей организма.

Этот бесклеточный материал у животных практически ничем не отличается от человеческого, благодаря чему клетки, окружающие имплант, легко на него переходят, что дает высокую совместимость.

Такие импланты на основе матрикса необходимы для реконструкции груди при онкологии, пояснил «Известиям» пластический хирург Андрей Копасов. Если после мастэктомии просто установить силиконовый протез, будут видны его контуры под кожей и он будет ощутим при прикосновении.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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