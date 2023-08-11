«Ростех» представил Су-57 в виде «механизированного монстра»

Госкорпорация «Ростех» представила многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 в виде «механизированного монстра». Новый имидж боевого самолета был представлен в пятницу, 11 августа, в Telegram-канале «Ростеха».

90% военной техники, применяемой в зоне спецоперации, было произведено на предприятиях госкорпорации, поэтому «Ростеха» решил представить в виде «фантастических механизированных монстров» наиболее известные образцы вооружений, говорится в сообщении.

Первым образцом техники, проиллюстрированным в подобном виде, стал Су-57, который представили в виде пикирующего хищного сокола, рассказали в ГК.

«Стремительный дух хищника, безусловно, отражает характер машины. Не даром зарубежные эксперты уже успели назвать Су-57 самым опасным самолетом ВКС России», — резюмировал «Ростех».

Ранее, 7 августа стало известно, что в Су-57 был внедрен комплекс бортовых средств цифровой связи. Уточнялось, что новый комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехо- и разведзащищенностью.

4 августа сообщалось, что для российских Су-57 создали новые ракеты малой дальности РВВ-МД2. Они опережают американские разработки на 5–10 лет. Разработка и испытания ракеты «воздух – воздух» проведены в короткие сроки. К настоящему времени началось принятие боеприпасов на вооружение.