Эксперт оценил идею сократить рабочую неделю до 36 часов

Сокращение рабочей недели может оказать положительное влияние на продуктивность сотрудников, так как у них может понизиться уровень стресса, а также уменьшится вероятность выгорания. Об этом 11 августа «Известиям» заявил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Ранее в этот день стало известно, что член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить рабочую неделю до 36 часов.

«Меньшее количество рабочего времени позволит проще соблюдать work-life balance: уделять больше времени хобби, отдыху и семье. По данным нашего исследования, 70% опрошенных россиян уверены, что такой формат позитивно отразится на эффективности их работы, при этом не согласны с таким утверждением только 5%», — сказал Ветерков.

При этом он отметил, что один из рисков сокращенной рабочей недели — урезание заработной платы. По мнению специалиста, не все компании готовы уменьшать рабочие часы с сохранением прежнего уровня дохода сотрудников.

«Также среди основных опасений — падение производительности труда и сложности с реорганизацией рабочих процессов, так как компаниям придется перестроить сложившуюся концепцию. Некоторым компаниям может потребоваться дополнительный персонал, чтобы обеспечить непрерывную работу, что напрямую связано с дополнительными расходами», — добавил он.

10 августа в Госдуме предложили закрепить четырехдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Соответствующий законопроект, разработанный депутатами от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким, направят на заключение в правительство.

Днем ранее Институт исследования проблем современной политики выступил с предложением сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу из дома до работы и обратно рабочим временем. Высокие временные затраты отражаются как на качестве выполняемой работы, так и на здоровье сотрудников, заявили в институте.