«Луна-25» отделилась от разгонного блока «Фрегат»

Наземные службы взяли станцию «Луна-25» на управление. Ранее объект успешно вышел на траекторию полета. В «Роскосмосе» отметили, что аппарат отделился от разгонного блока «Фрегат» .

Первая экспедиция в истории современной России отправилась на Луну с космодрома Восточный, передает телеканал «Известия». Автоматическая станция будет изучать грунт на нашем спутнике. Основная задача «Луны-25» — поиск воды на Южном полюсе. Прилунение аппарата запланировано на 21 августа. Ученые предусмотрели работу «Луны-25» сроком в один год. Запуск на Луну стал первым в истории современной России. Грунт на спутнике Земли начали изучать еще в СССР. На Луне побывала автоматическая станция под номером 24. Аппарат тогда провел на спутнике меньше месяца.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.