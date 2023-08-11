Правила въезда в Белоруссию для россиян в 2023 году — что нужно знать

Белоруссия — страна, славящаяся своими замками, крепостями, соборами, а также невероятной природой. Насладиться ее красотой и гостеприимством стремятся туристы со всего мира. Для россиян такое путешествие будет не только запоминающимся, но доступным — пересечь границу можно на самолете, поезде или личном автомобиле. О том, какие документы нужны туристам из России для въезда в Республику Беларусь и что посмотреть в этой стране, читайте в материале «Известий».

Какие документы нужны для въезда в Белоруссию в 2023 году

Чтобы приехать в Белоруссию, российскому путешественнику достаточно иметь при себе паспорт РФ или загранпаспорт. Оба документа имеют одинаковую юридическую силу при пересечении границы. Результаты ПЦР-теста на коронавирус и сертификат о вакцинации на таможне не потребуются.

Виза для поездки в Белоруссию российским гражданам не нужна. Они могут свободно находиться на территории страны до 90 дней в течение года. Если россиянин захочет остаться на более долгий срок, ему придется оформить разрешение на временное или постоянное проживание. Сделать это можно в отделении МВД по гражданству и миграции.

При этом сам факт гражданства РФ является основанием для получения белорусского вида на жительства. Такие заявления рассматриваются в приоритетном порядке в максимально короткие сроки.

Въезд в Белоруссию с детьми в 2023 году

Если планируется путешествие с детьми, пакет документов немного расширится. До 14 лет несовершеннолетним необходимо свидетельство о рождении, а после 14 лет — паспорт. Однако в поездке лучше иметь при себе оба документа на случай, если один из них потеряется или потребуется доказать родство.

В том случае, когда ребенок едет с матерью, отцом или одним из опекунов, разрешение на выезд из России не требуется. Главное, чтобы не было запрета на пересечение границы. Проверить его наличие можно при личном обращении в МВД.

Нотариально заверенное разрешение на выезд из РФ обязательно, если ребенок едет в Белоруссию один или со взрослым, который не относится к числу его законных представителей. Например, с бабушкой, дядей, старшим братом, тренером или учителем. Также нужны свидетельство о рождении или статусе опекуна.

Въезд в Белоруссию в 2023 году — страховка

Оформление медицинской страховки при въезде в Белоруссию необязательно, пересечь границу разрешается и без этого документа.

Однако внутри страны бесплатная медпомощь гражданам РФ оказывается только в случае угрозы для жизни. То есть вызов «скорой» и экстренную помощь оплачивать не нужно, но как только состояние пациента стабилизируется, за дальнейшее лечение придется платить.

Плановые обследования, вызов врача при простуде, анализы и другие медицинские услуги также нужно оплачивать из своего кармана. При этом, как предупреждает посольство России в республике, цены для иностранцев как в частных, так и в государственных клиниках в 2–3 раза выше, чем для белорусских граждан. В связи с этим рекомендуется всё же оформить страховку перед поездкой, даже если она краткосрочная.

Въезд в Белоруссию на машине в 2023 году

В марте 2022 года были сняты все ограничения на поездки из России в Белоруссию, поэтому пересечь границу на машине не составит труда. Помимо паспорта и документов на детей, автомобилисту необходимы водительские права, паспорт транспортного средства или доверенность на управление. Также потребуется оформить международную страховку Green Card или застраховать машину в организации «Белгосстрах». Сделать это можно в пунктах на границе.

На территории Белоруссии признаются российские водительские удостоверения, разницы в правилах дорожного движения практически нет. Россияне, получившие разрешение на временное или постоянное проживание, могут сдать экзамен на белорусские права. Они будут действовать до окончания разрешения на проживание.

Для тех, кто оформил вид на жительство в Белоруссии, экзамен на права обязателен. Документ также будет действовать до истечения срока ВНЖ. Люди, переехавшие в республику на постоянное жительство, должны получить белорусские права в течение 90 дней. Иначе человек лишается права на управление транспортным средством.

В поездке не следует пренебрегать ПДД. Если в течение года автомобилиста повторно поймают на вождении в нетрезвом виде, машина будет конфискована. Автомобиль заберут даже если за рулем находился не его владелец. Кроме того, за совершение пяти административных правонарушений в течение года, в том числе связанных с правилами дорожного движения, могут аннулировать вид на жительство.

Что нельзя ввозить в Белоруссию в 2023 году

Несмотря на то что процесс пересечения границы между Россией и Белоруссией не сложен для путешественника, существует ряд таможенных ограничений. Так, запрещено ввозить огнестрельное и травматическое оружие, а также патроны к нему. За это предусмотрена уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 10 лет. На охотничье ружье потребуется оформить специальное разрешение.

Кроме того, нельзя ввозить яды, радиоактивные и взрывоопасные вещества, наркотики и военное снаряжение. Животных и растения разрешено провозить через границу только при наличии необходимых ветеринарных свидетельств.

Ввоз иностранной валюты на территорию Белоруссии не ограничен, но сумму более $10 тыс. на человека необходимо задекларировать. В противном случае деньги будут конфискованы пограничными службами.

Кроме того, через границу можно провозить не более 3 л алкоголя на одного человека старше 18 лет. За каждый лишний литр придется заплатить €10, но больше 5 л таможенная служба всё равно не пропустит. Ограничения касаются и табачных изделий — не более 200 сигарет, 50 сигар или 250 г табака.

Что посмотреть в Белоруссии в 2023 году

Туристу в Белоруссии скучать не придется — в стране множество исторических и архитектурных памятников, а также природных заповедников. Вот некоторые из них:

Брест — город на юго-западе Белоруссии. Здесь можно увидеть Брестскую крепость, защитники которой приняли на себя первый удар войск фашистской Германии в 1941 году и больше месяца удерживали оборону. В Бресте также расположена гостиница «Буг», в ней останавливался поэт, актер и автор-исполнитель песен Владимир Высоцкий. Вечером по улицам города ходит фонарщик и вручную зажигает керосиновые фонари на Советской улице.

Недалеко от Бреста расположен заповедник «Беловежская пуща». В нем растут реликтовые деревья возрастом в несколько сотен лет и водятся зубры, занесенные в международную Красную книгу. В 2003 году в заповеднике открылась резиденция Деда Мороза. Добрый волшебник и его внучка Снегурочка, живущие в сказочном резном тереме, рады видеть гостей не только в Новый год, но и в любое другое время.

Красносельские меловые карьеры — это место также называют «Белорусские Мальдивы». Похожим на знаменитый курорт его делают бирюзовая вода и белый песок. Летом на пологих склонах карьеров можно купаться.

Софийский собор в Полоцке — храм с уникальной архитектурой, построенный в XI веке. Он стал первым каменным храмом в Белоруссии. За свою историю собор не раз разрушался и восстанавливался, от оригинальной постройки сохранились только фундамент и несколько фресок. На данный момент богослужения в храме не ведутся, но его можно посетить с экскурсией.

Мирский замок в Гродненской области — настоящая крепость с мощной стеной и башнями, высота которых составляет 25 м. Под замком расположена сеть подземных ходов, значительно превышающая по площади наземные постройки. По легенде, там водятся привидения, а ночью в темных коридорах раздаются стоны и лязг металла.

Не стоит также обходить стороной костел Святых Симеона и Елены, Дворец Румянцевых-Паскевичей, Нарочанский национальный парк, Бобруйскую крепость, мемориальный комплекс Хатынь и другие достопримечательности Белоруссии.

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