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Какие правила въезда в Армению действуют для россиян в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Армения издревле славится своими ландшафтами и древними храмами, привлекая туристов со всего мира. В настоящее время границы республики открыты, в том числе для россиян. Вылететь в Ереван можно прямым рейсом из Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов. Во сколько обойдется дорога и какие документы нужны для поездки в 2023 году — в материале «Известий».

Какие документы для поездки в Армению нужны в 2023 году

Для поездки в Армению российским туристам достаточно только паспорта гражданина РФ или загранпаспорта. Документ должен быть действительным на протяжении всего периода пребывания в республике.

С 2000 года между Россией и Арменией установлен безвизовый режим, поэтому отдельно оформлять визу, как и во многих других странах ближнего зарубежья, не нужно.

Для путешествия с ребенком необходимо взять его загранпаспорт и свидетельство о рождении. Если он путешествует с одним из родителей, потребуется согласие на выезд за границу, заверенное у нотариуса.

Пребывание в стране без регистрации возможно только в течение 30 дней. При нахождении в республике свыше этого срока следует обратиться в миграционное отделение местной полиции. Для тех, кто едет в Армению с целью ведения бизнеса, надо получить гостевую визу, которая позволяет оставаться в стране до 120 дней.

Но какой бы ни была цель поездки до ее начала рекомендуется оформить медицинскую страховку, так как при отсутствии договора страхования расходы на медпомощь придется оплачивать самостоятельно.

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Как попасть в Армению из России в 2023 году

Самый быстрый способ оказаться в этом гостеприимном крае — воспользоваться услугами авиакомпаний. Ежедневно из Москвы в Ереван и обратно осуществляется несколько рейсов. Полет занимает 2 часа 40 минут.

Кроме того, вылететь можно из других российских городов — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Самары, Краснодара, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Сочи. Авиаперелеты осуществляют компании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер» и другие. Цена на билеты почти во всех компаниях порядка 10 тыс. в одну сторону на человека.

Также есть ежедневные автобусные рейсы в Ереван из Москвы и Сочи. Цена — около 8 тыс. рублей. Время в пути — около суток. Примерно за столько же можно доехать до армянской столицы на машине. В этом случае водителю необходимо при себе иметь загранпаспорт, водительское удостоверение и техпаспорт автомобиля. При этом стоит учесть, что сухопутной границы между Россией и Арменией нет, поэтому по земле туда можно добраться через Грузию.

Прямое железнодорожное сообщение России и Армении в настоящее время закрыто.

Какие банковские карты работают в Армении в 2023 году

Практически все банковские карты, выпущенные в России, в Армении не работают. Кроме того, армянские банки не поддерживают систему UnionPay. По словам путешественников, единственная карта, которой сейчас можно расплатиться, — эта карта платежной системы «Мир», ее принимают почти во всех кафе и магазинах.

Чтобы избежать проблем с оплатой, туристам рекомендуется брать с собой наличные в рублях или в валюте. Банкноты можно обменять в любом банке. Курс рубля на начало августа 2023 года составляет 4 драма (государственная валюта в Армении, AMD), доллар — 386 драм, евро — 424 драма.

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Что разрешается ввозить в Армению в 2023 году

Согласно установленному порядку, можно провозить товары, предназначенные для личного использования, 250 г табака, до 200 сигарет, алкоголь не более 3 л на человека. Сверх этого придется заплатить пошлину. Кроме того, необходимо декларировать наличную валюту и ценные бумаги на сумму свыше $10 тыс.

Запрещается ввозить в страну алкоголь и любую спиртосодержащую продукцию в пластиковой таре, наркотические и взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы, порнографическую продукцию, ценные предметы и антиквариат, на которые отсутствуют документы, подтверждающие дату их изготовления.

Какие цены на жилье и питание в Армении в 2023 году

Учитывая летний ажиотаж, цены в отелях в зависимости от места варьируются от 3 тыс. в трехзвездночном отеле, от 6–7 тыс. рублей в отеле «пять звезд». Номер в хостеле будет дешевле — порядка 1,2 тыс. рублей.

Цены на продукты питания в Армении также зависят от района. На курортах и в туристических центрах они будут выше. Чтобы сэкономить, лучше всего покупать продукты в супермаркетах, а фрукты и овощи на рынках. Так, бутылка молока и пачка сахара в магазине стоят 250 драм (62 рубля), килограмм сыра 1,2 тыс. драм (около 300 рублей), дыня или арбуз 150 драм (37 рублей) за 1 кг. Бутылку вина можно купить в пределах 1,5 тыс. драм (370 рублей).

Традиционные армянские блюда такие как долма (виноградные листья, начиненные фаршем), гапама (тыква, фаршированная рисом, сухофруктами, орехами и медом) или хашлама (блюдо из баранины или говядины с овощами) лучше пробовать в ресторанах национальной кухни. Самые дорогие из них находятся в Ереване, в регионах то же самое блюдо можно заказать по более низким ценам.

Овощной салат из перца, моркови и баклажанов на гриле, например, обойдется в среднем в 1,3 тыс. драм⁣ (327 рублей), хинкали в 450 драм (112 рублей), а бокал местного белого вина в 800 драм⁣ (200 рублей).

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Что можно привезти из поездки в Армению в 2023 году

Армения — страна богатая историей и традициями. Здесь можно приобрести сувенир на любой вкус. Чаще всего из путешествия туристы привозят:

  • дудук (музыкальный инструмент из абрикосового дерева);
  • скатерти, сумки и кошельки с вышивкой;
  • кувшины и статуэтки из керамики;
  • специи и сушеные травы;
  • сыры (лори, чанах);
  • сладости (пахлава, суджук).

И, конечно, среди сувениров обязательно присутствует знаменитый армянский коньяк «Арарат». Из Амении в Россию можно вывезти 2 л напитка на человека. Если вы хотите ввезти больше, придется заплатить таможенную пошлину.

Ранее «Известия» писали о правилах въезда в Грузию в 2023 году.

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