Какие правила въезда в Армению действуют для россиян в 2023 году

Армения издревле славится своими ландшафтами и древними храмами, привлекая туристов со всего мира. В настоящее время границы республики открыты, в том числе для россиян. Вылететь в Ереван можно прямым рейсом из Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых других городов. Во сколько обойдется дорога и какие документы нужны для поездки в 2023 году — в материале «Известий».

Какие документы для поездки в Армению нужны в 2023 году

Для поездки в Армению российским туристам достаточно только паспорта гражданина РФ или загранпаспорта. Документ должен быть действительным на протяжении всего периода пребывания в республике.

С 2000 года между Россией и Арменией установлен безвизовый режим, поэтому отдельно оформлять визу, как и во многих других странах ближнего зарубежья, не нужно.

Для путешествия с ребенком необходимо взять его загранпаспорт и свидетельство о рождении. Если он путешествует с одним из родителей, потребуется согласие на выезд за границу, заверенное у нотариуса.

Пребывание в стране без регистрации возможно только в течение 30 дней. При нахождении в республике свыше этого срока следует обратиться в миграционное отделение местной полиции. Для тех, кто едет в Армению с целью ведения бизнеса, надо получить гостевую визу, которая позволяет оставаться в стране до 120 дней.

Но какой бы ни была цель поездки до ее начала рекомендуется оформить медицинскую страховку, так как при отсутствии договора страхования расходы на медпомощь придется оплачивать самостоятельно.

Как попасть в Армению из России в 2023 году

Самый быстрый способ оказаться в этом гостеприимном крае — воспользоваться услугами авиакомпаний. Ежедневно из Москвы в Ереван и обратно осуществляется несколько рейсов. Полет занимает 2 часа 40 минут.

Кроме того, вылететь можно из других российских городов — Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Самары, Краснодара, Новосибирска, Ростова-на-Дону и Сочи. Авиаперелеты осуществляют компании «Аэрофлот», «Победа», «Уральские авиалинии», «Северный Ветер» и другие. Цена на билеты почти во всех компаниях порядка 10 тыс. в одну сторону на человека.

Также есть ежедневные автобусные рейсы в Ереван из Москвы и Сочи. Цена — около 8 тыс. рублей. Время в пути — около суток. Примерно за столько же можно доехать до армянской столицы на машине. В этом случае водителю необходимо при себе иметь загранпаспорт, водительское удостоверение и техпаспорт автомобиля. При этом стоит учесть, что сухопутной границы между Россией и Арменией нет, поэтому по земле туда можно добраться через Грузию.

Прямое железнодорожное сообщение России и Армении в настоящее время закрыто.

Какие банковские карты работают в Армении в 2023 году

Практически все банковские карты, выпущенные в России, в Армении не работают. Кроме того, армянские банки не поддерживают систему UnionPay. По словам путешественников, единственная карта, которой сейчас можно расплатиться, — эта карта платежной системы «Мир», ее принимают почти во всех кафе и магазинах.

Чтобы избежать проблем с оплатой, туристам рекомендуется брать с собой наличные в рублях или в валюте. Банкноты можно обменять в любом банке. Курс рубля на начало августа 2023 года составляет 4 драма (государственная валюта в Армении, AMD), доллар — 386 драм, евро — 424 драма.

Что разрешается ввозить в Армению в 2023 году

Согласно установленному порядку, можно провозить товары, предназначенные для личного использования, 250 г табака, до 200 сигарет, алкоголь не более 3 л на человека. Сверх этого придется заплатить пошлину. Кроме того, необходимо декларировать наличную валюту и ценные бумаги на сумму свыше $10 тыс.

Запрещается ввозить в страну алкоголь и любую спиртосодержащую продукцию в пластиковой таре, наркотические и взрывчатые вещества, оружие и боеприпасы, порнографическую продукцию, ценные предметы и антиквариат, на которые отсутствуют документы, подтверждающие дату их изготовления.

Какие цены на жилье и питание в Армении в 2023 году

Учитывая летний ажиотаж, цены в отелях в зависимости от места варьируются от 3 тыс. в трехзвездночном отеле, от 6–7 тыс. рублей в отеле «пять звезд». Номер в хостеле будет дешевле — порядка 1,2 тыс. рублей.

Цены на продукты питания в Армении также зависят от района. На курортах и в туристических центрах они будут выше. Чтобы сэкономить, лучше всего покупать продукты в супермаркетах, а фрукты и овощи на рынках. Так, бутылка молока и пачка сахара в магазине стоят 250 драм (62 рубля), килограмм сыра 1,2 тыс. драм (около 300 рублей), дыня или арбуз 150 драм (37 рублей) за 1 кг. Бутылку вина можно купить в пределах 1,5 тыс. драм (370 рублей).

Традиционные армянские блюда такие как долма (виноградные листья, начиненные фаршем), гапама (тыква, фаршированная рисом, сухофруктами, орехами и медом) или хашлама (блюдо из баранины или говядины с овощами) лучше пробовать в ресторанах национальной кухни. Самые дорогие из них находятся в Ереване, в регионах то же самое блюдо можно заказать по более низким ценам.

Овощной салат из перца, моркови и баклажанов на гриле, например, обойдется в среднем в 1,3 тыс. драм⁣ (327 рублей), хинкали в 450 драм (112 рублей), а бокал местного белого вина в 800 драм⁣ (200 рублей).

Что можно привезти из поездки в Армению в 2023 году

Армения — страна богатая историей и традициями. Здесь можно приобрести сувенир на любой вкус. Чаще всего из путешествия туристы привозят:

дудук (музыкальный инструмент из абрикосового дерева);

скатерти, сумки и кошельки с вышивкой;

кувшины и статуэтки из керамики;

специи и сушеные травы;

сыры (лори, чанах);

сладости (пахлава, суджук).

И, конечно, среди сувениров обязательно присутствует знаменитый армянский коньяк «Арарат». Из Амении в Россию можно вывезти 2 л напитка на человека. Если вы хотите ввезти больше, придется заплатить таможенную пошлину.

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