Врач назвал действия при укусе гадюки

На территории России обитает около 40 видов змей, из которых опасными можно назвать примерно одиннадцать. В Московском регионе из ядовитых змей можно встретить гадюку. О том, как действовать при ее укусе, «Известиям» 11 августа рассказал руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений, врач-эксперт, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

«В Московском регионе проживает лишь два вида змей — обыкновенная гадюка и обыкновенный уж. Очень редко встречается небольшая змея медянка. И уж, и медянка не ядовиты и для человека безопасны. Реальную опасность для человека представляет обыкновенная гадюка — относительно небольшая змея, в редких случаях превышающая размер 50–60 см. Окраска рептилии варьируется от серо-голубоватого до медно-красного и черного, на спине вдоль хребта — характерный зигзагообразный рисунок», — рассказал Лебедев.

Он отметил, что гадюки всю жизнь живут колониями на одном месте, охотясь на территории в несколько сот метров. Вероятность встречи с гадюками в целом небольшая — если в такой очаг не попасть, можно не встретить ни одной змеи. Наиболее активны гадюки в теплое время года.

По его словам, гадюки по своей природе не агрессивны и встреч с человеком они избегают. Однако иногда в поисках пищи змеи поселяются в хозяйственных постройках, дровницах, компостных кучах, местах скопления строительного мусора.

Гадюки никогда не нападают на человека первыми, предпочитая уползти в сторону, если их не спровоцировать на агрессию.

«Но если все-таки это случилось, первое, что необходимо делать в этом случае, — сохранять спокойствие и не паниковать. Яд гадюки потенциально опасен, но для здорового человека не смертелен. Тем не менее змеиный яд — мощный аллерген и основные осложнения (и летальные исходы) чаще всего связаны с возникшей тяжелой аллергической реакцией (вплоть до анафилактического шока)», — отметил Лебедев.

Согласно данным, которые привел врач, примерно в 70% случаев всё ограничивается местными проявлениями, без развития выраженной общей реакции. Прогноз в целом благоприятный, при своевременном и адекватном лечении практически все последствия укуса проходят через полторы-две недели без осложнений.

По его словам, самое главное, что необходимо сделать при укусе гадюки, — как можно скорее обратиться за медицинской помощью. А до прибытия скорой помощи или до поступления в медицинское учреждение необходимо выполнить ряд действий.

«Пострадавшего нужно убедить в том, что его жизни ничего не угрожает. Чтобы снизить системное проникновение яда в ткани, необходимо исключить любую физическую активность — пострадавшего следует уложить на землю и придать неподвижность укушенной конечности. Дать укушенному (даже если он не аллергик) любой антигистаминный препарат для снижения риска развития аллергической реакции», — рассказал Лебедев.

Также он посоветовал обработать место укуса антисептиком (спиртовые растворы, хлоргексидин). Йод и зеленку лучше не использовать. Можно наложить бактерицидный пластырь. Наложить давящую повязку (но не жгут), умеренно сдавливающую пораженную часть тела (между кожей и бинтом должен без усилий проникать указательный палец). Для снижения интоксикации и ускорения выведения токсинов необходимо организовать обильное питье.

«Спорный вопрос — отсасывание яда. Следует признать, что этот способ, примененный в первые секунды после укуса змеи, достаточно эффективен и позволяет удалить до 50% яда. Но использовать его следует только при отсутствии других возможностей помочь пострадавшему и в ближайшие часы медицинская помощь недоступна», — подчеркнул врач.

При этом он предупредил, что нельзя после укуса гадюки принимать спиртные напитки, прижигать место укуса, разрезать ранку, вводить в нее марганцовку или любые другие вещества, накладывать жгут на укушенную конечность.

Накануне сообщалось, что подросток из Тверской области попал в больницу после нападения змеи в деревне Тутань, его жизни ничто не угрожает. Днем ранее стало известно, что годовалого ребенка укусила змея рядом с Павловским Посадом в Московской области. Его доставили в токсикологическое отделение детской больницы.