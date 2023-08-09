Годовалый ребенок попал в больницу после укуса змеи в Подмосковье
Годовалого ребенка укусила змея рядом с Павловским Посадом в Московской области. Об этом 9 августа рассказал источник «Известий».
«8 августа в детскую больницу в токсикологическое отделение был госпитализирован ребенок, которого 7 августа в 18 часов в деревне Быково укусила змея», — сообщил он.
Подробности происшествия выясняются.
Также 7 августа пятилетнего ребенка госпитализировали в реанимацию из-за укуса ядовитой змеи под Балашихой в Подмосковье.
Ранее, 27 июня, 12-летняя девочка попала в больницу после укуса гадюки в Талдомском городском округе Московской области. Ее госпитализировали. Медики оценили состояние девочки как среднетяжелое.