В минэкологии Подмосковья рассказали о действиях при укусе гадюки

Человека, которого укусила гадюка, нужно как можно скорее доставить в больницу. Об этом пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщила во вторник, 27 июня.

«Для того чтобы замедлить распространение яда, до приезда врачей нужно наложить на пораженную конечность жгут. Прибегать к этому нужно только в том случае, если вы умеете это делать. А затем туго перебинтовать ее по всей длине. Сразу после этого жгут следует снять. Таким образом, кровоток в укушенной конечности замедлится. Для этой же цели очень важно обездвижить укушенную конечность. Пострадавшему нужно давать как можно больше питья — чистой воды», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве подчеркнули, что ни в коем случае нельзя отсасывать яд ртом, прижигать место укуса, промывать его раствором марганцовки, делать разрезы или употреблять алкоголь внутрь. При этом укушенному можно дать обезболивающее и средства от аллергии.

«Гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу Московской области, и уничтожать этих пресмыкающихся запрещено. За последние десятилетия численность змей стабилизировалась на достаточно низком уровне, и сейчас гадюка относится к третьей категории — «редкий вид», — рассказали в министерстве, добавив, что змеи играют важную роль в природе, так как они контролируют численность земноводных и мелких грызунов.

Ранее в этот день 12-летняя девочка попала в больницу после укуса гадюки в Талдомском городском округе Московской области.

Ее госпитализировали. Медики оценили состояние девочки как среднетяжелое, сообщает телеканал «360».

Накануне доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что так называемое нашествие змей в Москве и Московской области может быть обусловлено несколькими причинами.

По словам Пинаева, это, в частности, может быть связано с относительно теплой весной в этом году, из-за чего количество вылупившихся и подросших змей могло увеличиться. Кроме того, как отметил эколог, в городе всегда теплее, чем за городом, а змеи любят погреться на солнце и местах, которые быстро нагреваются. Вдобавок к этому в городе у змей меньше естественных врагов, например ежей.

В мае прошлого года руководитель школы безопасности WST Сергей Ковалев сообщил, что после укуса гадюки необходимо обеспечить неподвижность конечности и как можно скорее доставить пострадавшего к врачу. Он посоветовал промыть место укуса с мылом, обеспечить пострадавшему покой и доставить к врачу. В лечебном учреждении пациенту введут сыворотку против яда и назначат симптоматическое лечение.