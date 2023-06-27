Реклама
Прямой эфир
Авто
За прошедший год в России появилось 14 новых автобрендов
Мир
Лукашенко предрек события в случае падения России
Мир
ООН заявила о пытках десятков задержанных в скрытых украинских изоляторах
Мир
В возрасте 94 лет умер сыгравший в «Титанике» актер Лью Палтер
Общество
Путин указал на роль военных в трудный для страны час
Общество
Память погибших 24 июня почтили минутой молчания
Общество
Экс-главу ГУ МЧС по Кузбассу приговорили к 10,5 года колонии по делу «Зимней вишни»
Общество
Госдума в июле рассмотрит законопроект об обосновании роста тарифов ЖКХ
Политика
Песков указал на усилия Путина по стабилизации ситуации в стране
Экономика
Мишустин поручил разработать план венчурного финансирования российских IT-компаний
Армия
ВС РФ уничтожили узел связи 110-й мехбригады ВСУ в районе Авдеевки
Общество
Суд признал законным приговор устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову
Общество
Золотов высоко оценил работу силовых структур РФ во время мятежа

В минэкологии Подмосковья рассказали о действиях при укусе гадюки

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Человека, которого укусила гадюка, нужно как можно скорее доставить в больницу. Об этом пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области сообщила во вторник, 27 июня.

«Для того чтобы замедлить распространение яда, до приезда врачей нужно наложить на пораженную конечность жгут. Прибегать к этому нужно только в том случае, если вы умеете это делать. А затем туго перебинтовать ее по всей длине. Сразу после этого жгут следует снять. Таким образом, кровоток в укушенной конечности замедлится. Для этой же цели очень важно обездвижить укушенную конечность. Пострадавшему нужно давать как можно больше питья — чистой воды», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве подчеркнули, что ни в коем случае нельзя отсасывать яд ртом, прижигать место укуса, промывать его раствором марганцовки, делать разрезы или употреблять алкоголь внутрь. При этом укушенному можно дать обезболивающее и средства от аллергии.

«Гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу Московской области, и уничтожать этих пресмыкающихся запрещено. За последние десятилетия численность змей стабилизировалась на достаточно низком уровне, и сейчас гадюка относится к третьей категории — «редкий вид», — рассказали в министерстве, добавив, что змеи играют важную роль в природе, так как они контролируют численность земноводных и мелких грызунов.

Вот гад: каких змей стоит бояться россиянам
Что делать при встрече с опасными пресмыкающимися

Ранее в этот день 12-летняя девочка попала в больницу после укуса гадюки в Талдомском городском округе Московской области.

Ее госпитализировали. Медики оценили состояние девочки как среднетяжелое, сообщает телеканал «360».

Накануне доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что так называемое нашествие змей в Москве и Московской области может быть обусловлено несколькими причинами.

По словам Пинаева, это, в частности, может быть связано с относительно теплой весной в этом году, из-за чего количество вылупившихся и подросших змей могло увеличиться. Кроме того, как отметил эколог, в городе всегда теплее, чем за городом, а змеи любят погреться на солнце и местах, которые быстро нагреваются. Вдобавок к этому в городе у змей меньше естественных врагов, например ежей.

В мае прошлого года руководитель школы безопасности WST Сергей Ковалев сообщил, что после укуса гадюки необходимо обеспечить неподвижность конечности и как можно скорее доставить пострадавшего к врачу. Он посоветовал промыть место укуса с мылом, обеспечить пострадавшему покой и доставить к врачу. В лечебном учреждении пациенту введут сыворотку против яда и назначат симптоматическое лечение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023