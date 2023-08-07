Пятилетний ребенок попал в реанимацию после укуса змеи в Подмосковье
Пятилетнего ребенка госпитализировали в реанимацию из-за укуса змеи. Об этом 7 августа сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел рядом с Балашихой в Московской области.
«Вечером в субботу пятилетнего мальчика в ногу укусила ядовитая змея. Ребенка госпитализировали в реанимацию», — рассказал он.
Врачи борются за жизнь ребенка. Подробности произошедшего выясняются.
Ранее, 27 июня, 12-летняя девочка попала в больницу после укуса гадюки в Талдомском городском округе Московской области. Ее госпитализировали. Медики оценили состояние девочки как среднетяжелое.