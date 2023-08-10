Змея из реки Тьма напала на 16-летнего подростка в Тверской области
Подросток из Тверской области попал в больницу после нападения змеи в деревне Тутань. Об этом 10 августа сообщил источник «Известий».
«Когда он подошел к речке Тьма, появилась змея. Рептилия набросилась на подростка и покусала его», — сказал собеседник.
Инцидент произошел 6 августа, но в больницу его доставили только в ночь на 9-е число. Мальчик находится в реанимации, его жизни ничто не угрожает.
Накануне годовалого ребенка укусила змея рядом с Павловским Посадом в Московской области. Его доставили в токсикологическое отделение детской больницы.