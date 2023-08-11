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Ученый Эйсмонт назвал основную задачу российской лунной миссии

Ученый Эйсмонт назвал поиски воды основной задачей российской лунной миссии
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Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Андрей Белый
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Ключевая задача российской станции «Луна-25» — поиск воды. Об этом ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт рассказал в пятницу, 11 августа.

По его словам, место для посадки станции выбиралось именно под эту миссию.

«Это наша сверхзадача. Основания надеется есть, мы в правильном направлении движемся, и мы в этом не одиноки. Все остальные участники исследования Луны движутся по тому же пути. У американцев более сложная задача, они хотят человека отправить на Луну в 2025 году», — отметил Эйсмонт в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что у остальных исследователей всё очень похоже, включая наиболее предпочтительные районы поисков — полярные, все тяготеют к Южному полюсу.

Эйсмонт отметил, что российскими учеными были проведены серьезные изыскания, чтобы проверить предпочтительные районы для посадки. Изначально список был большой, но затем осталось три места в районе кратера Богуславского.

Эксперт добавил, что еще одна задача миссии носит фундаментальный характер. Это происхождение и эволюция Луны. Результаты работы российской станции могут ответить на вопрос: действительно ли Луна была когда-то частью Земли, отколовшейся в результате столкновения с крупным небесным телом.

Путник с Земли: «Луна-25» откроет тайны зарождения жизни
Какие исследования проведут с помощью российской автоматической станции, запуск которой запланирован на 11 августа

Ранее, 11 августа, состоялся запуск станции «Луна-25» с космодрома Восточный. «Луна-25» станет первой отечественной лунной миссией, передает НСН.

Станция соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли. На данный момент станция находится на правильной траектории полета.

Также сообщалось, что станция соберет и проанализирует грунт Луны, проведет длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса спутника Земли. Возвращаемого аппарата у «Луны-25» нет.

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