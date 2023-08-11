В России появились в продаже кроссоверы Infiniti QX55 2023 года

Российские дилеры ввезли по параллельному импорту кроссоверы Infiniti QX55 2023 года выпуска. Цена на новинку начинается от 5,2 млн рублей, сообщает 11 августа «Газета.Ru».

За 5,2 млн рублей покупатель может приобрести японский кроссовер во Владивостоке. Дилер предлагает QX55 с 272-сильным двухлитровым турбодвигателем в паре с вариатором. Привод ― полный.

Также в Приморье продается QX55 в исполнении для рынка КНР Shine Max стоимостью 5,8 млн рублей. В такой версии автомобиль оснащается аналогичным 272-сильным мотором в паре с вариатором и полным приводом. Комплектация Shine Max отличается более роскошным оснащением, в том числе кожаной отделкой интерьера, медиасистемой с загруженными картами для навигации, электрорегулировками кресел, 20-дюймовыми колесными дисками и рейлингами на крыше.

Московские дилеры предлагают Infiniti QX55 в комплектации Sensory стоимостью 7 млн рублей. Эта версия кроссовера поставляется с двухлитровым двигателем мощностью 268 л.с. в тандеме с вариатором с приводом на четыре колеса.

Ранее, 7 августа, в салонах российских автодилеров начались продажи ввезенных по параллельному импорту из США обновленных кроссоверов Cadillac XT4. Цена на новинку российского рынка начинается от 6,7 млн рублей.

Cadillac XT4 прошел через рестайлинг в начале лета 2023 года. Кроссовер доступен российскому покупателю с 238-сильным двухлитровым турбодвигателем в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией с приводом на передние колеса.