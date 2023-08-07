В России стартовали продажи рестайлинговых кроссоверов Cadillac XT4

В салонах российских автодилеров начались продажи ввезенных по параллельному импорту из США обновленных кроссоверов Cadillac XT4. Цена на новинку российского рынка начинается от 6,7 млн рублей, сообщает 7 августа «Газета.Ru».

Cadillac XT4 прошел через рестайлинг в начале лета 2023 года. Кроссовер доступен российскому покупателю с 238-сильным двухлитровым турбодвигателем в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией с приводом на передние колеса.

Габариты кроссовера: 4599×1947×1627 мм, а длина колесной базы составляет 2779 мм. Салон авто вмещает пятерых человек, включая водителя.

Из опций XT4 предлагает кожаную отделку интерьера, аудиосистему с 13 динамиками, двухзонный климат-контроль, цифровую водительскую панель инструментов, а также дисплей системы мультимедиа, передний и задний парктроник, камеру заднего вида, автоматическое переключение ближнего и дальнего света, а также систему контроля «слепых» зон.

Ранее, 31 июля, седан Buick Regal, который выпускается на предприятии SAIC General Motors в Китае для внутреннего рынка с 2017 года, представили после второго по счету обновления модели.

Рестайлинг подарил седану новую светодиодную оптику спереди и сзади, а также измененную переднюю «маску». Автомобиль будет поставляться с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 166 л.с. и двухлитровым турбодвигателем мощностью 233 л.с. на выбор. В паре с силовой установкой работает безальтернативная девятиступенчатая коробка передач.