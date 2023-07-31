Седан Buick Regal для рынка КНР пережил второй рестайлинг

Седан Buick Regal, который выпускается на предприятии SAIC General Motors в Китае для внутреннего рынка с 2017 года, представили после второго по счету обновления модели. Об этом сообщает пресс-служба Buick.

Обновленный седан получил новую светодиодную оптику спереди и сзади, а также измененную переднюю «маску».

Автомобиль будет поставляться с полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 166 л.с. и двухлитровым турбодвигателем мощностью 233 л.с. на выбор. В паре с силовой установкой работает безальтернативная девятиступенчатая коробка передач.

Из опций покупателю доступны мультируль, кожаная отделка салона, ESP, ABS, поддержка Apple CarPlay, беспроводная зарядка мобильных устройств, климат-контроль и дополнительные разъемы USB для задних пассажиров.

Цена на обновленный Regal начинается в Китае от 159 800 юаней (около 2 044 387 рублей).

Ранее, 28 июля, компания «Моторинвест», официальный дистрибьютор Dongfeng в России, объявила о скором выходе бизнес-седана Dongfeng Aeolus Shine Max на российском рынке.

Автомобиль оборудован полуторалитровым турбодвигателем мощностью 190 л.с. (320 Нм) в паре с семиступенчатым «роботом» с приводом на передние колеса. Новинка будет представлена российскому покупателю в единственной комплектации. О сроках выхода на рынок и цене на седан станет известно позже.