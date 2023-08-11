Жилищные сертификаты в 2023 году — как получить квартиру за счет государства

В России некоторым категориям граждан оказывают помощь в виде специализированных сертификатов, дающих право на покупку или строительство жилья за счет государства. На это имеют право россияне, чьи жилищные условия оказались в состоянии, непригодном для жизни, и льготные категории населения. Как работает жилищный сертификат и кто имеет право на субсидию от государства — читайте в материале «Известий».

Что такое жилищный сертификат

Жилищным сертификатом называют именное свидетельство, которое дает обладателю право на покупку жилья за счет государства. За 2023 год такие субсидии получат более 2,5 тыс. россиян. На это отводится почти 12 млрд рублей из федерального бюджета.

Сертификаты позволяют не только получить более комфортное жилье, но и переехать в другой населенный пункт с улучшенной инфраструктурой.

Кому положены жилищные сертификаты в 2023 году

Жилищные сертификаты выдаются гражданам в двух случаях: если жилищные условия семьи опасны и непригодны для жизни.

Кроме того, в 2023 году жилищные сертификаты выделяют отдельным категориям населения:

военнослужащим;

сотрудникам органов внутренних дел и МЧС;

жителям регионов Крайнего Севера;

ветеранам Великой Отечественной войны;

гражданам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС;

вынужденным переселенцам (к примеру, жителям затопленного в июне 2023 года правобережного района Херсонской области).

Для того чтобы семью или гражданина признали нуждающимися в улучшении жилищных условий, необходимо, чтобы имелось одно из следующих оснований:

гражданин или член его семьи не является собственником жилого помещения и не снимает жилье по договору социального найма;

жилье, которым гражданин владеет, не соответствует норме по площади на количество членов семьи;

жилое помещение не соответствует установленным требованиям и проживание в нем становится невозможным (в том числе аварийные дома);

в составе нескольких семей, проживающих в одной квартире, есть человек, страдающий хроническим заболеванием, из-за которого дальнейшее соседство с ним становится невозможным.

На какую сумму выдается жилищный сертификат в 2023 году

Номинал сертификата в каждом случае определяется индивидуально на основе условий конкретной федеральной или региональной программы и с учетом норматива стоимости квадратного метра жилья. Этот показатель определяется численностью семьи.

Получить сертификат гражданин может всего раз в жизни. Кроме того, передать право на субсидию другому человеку не получится — сертификат оформляется на имя конкретного лица.

Какое жилье можно купить на жилищный сертификат в 2023 году

Ограничений на покупку жилья, помимо суммы, нет. Гражданин может приобрести любую квартиру или дом и самостоятельно выбрать регион и населенный пункт.

Однако приобрести жилье можно только в доме, который уже сдан в эксплуатацию. Кроме того, можно купить помещение большей стоимостью, чем предполагает сертификат, добавив деньги для оплаты.

Документ действителен в течение семи месяцев.

Как получить жилищный сертификат в 2023 году

Для оформления субсидии необходимо подать документы на участие в государственной программе по улучшению жилищных условий граждан РФ. Обращаться нужно в многофункциональный центр (МФЦ) или орган местного самоуправления, где гражданин поставлен на учет в качестве нуждающегося. В свою очередь военнослужащие обращаются в воинскую часть для получения льготы. Потенциальному участнику программы потребуются:

заявление об участии в подпрограмме и согласие на обработку персональных данных;

выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;

выписка о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;

техпаспорт жилого помещения;

документ, подтверждающий право на дополнительную площадь (при его наличии);

копии документов о личности каждого члена семьи и их согласие на обработку персональных данных;

документы, подтверждающие родственные отношения гражданина;

документы, подтверждающие отнесение к льготной категории граждан, имеющих право на получение жилищного сертификата, — к примеру, справка о продолжительности военной службы.

Также гражданин должен подтвердить отсутствие задолженности за жилье, где он ранее проживал, и по оплате коммунальных услуг.

Как только гражданин станет участником программы, он получит соответствующее уведомление и будет включен в списки. Когда сертификат окажется на руках, необходимо сдать его в банк по месту приобретения жилья. Финансовая организация заключает с гражданином договор и открывает счет на сумму субсидии, которым можно воспользоваться при покупке квартиры или другого жилого помещения.

После выбора жилья в банке оформляется перечисление средств с банковского счета в счет оплаты договора купли-продажи. Оформить квартиру необходимо в общую долевую собственность всех членов семьи, указанных в сертификате.

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