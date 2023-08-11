Артиллерийский расчет группировки «Восток» на южнодонецком направлении меткими ударами вывел из строя несколько гусеничных бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил 11 августа начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«В ходе боев личный состав под командованием младшего сержанта Бушмакина осуществлял огневую поддержку штурмовых групп соединения. Несмотря на тяжелейшие условия боевой работы, артиллеристы сумели вывести из строя несколько легкобронированных гусеничных машин, расчет станкового автоматического гранатомета, а также поразить взводный опорный пункт с живой силой противника», — цитирует его «РИА Новости».

Чехов добавил, что командир арторудия мотострелковой бригады младший сержант Олег Бушмакин в составе подразделения выполнял с товарищами задачи по поражению живой силы и техники противника на одном из участков южнодонецкого направления.

11 августа корреспондент «Известий» Кирилл Ольков расспросил российских военных о трофейном бронеавтомобиле Mastiff Cougar из Великобритании. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) добыли его в ходе ожесточенных боев за Новодонецкое (ДНР).

8 августа Олег Чехов рассказывал, как российские военнослужащие группировки войск «Восток» отразили несколько атак противника в направлении Урожайного Донецкой Народной Республики (ДНР). Также огнем артиллерии они уничтожили пункт временной дислокации в районе Угледара.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.