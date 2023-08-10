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Эксперт допустил рост пиратства в России из-за отказа Microsoft продлевать лицензии

Эксперт Кусков: решение Microsoft может вызвать рост пиратства в России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Эксперт в сфере телекоммуникационных технологий Денис Кусков допустил, что отказ американской корпорации Microsoft от обслуживания клиентов из России может спровоцировать увеличение пиратства ее продукции.

В беседе с телеканалом «Звезда» в четверг, 10 августа, специалист объяснил, что в России имеются отечественные продукты. Между тем, люди будут пользоваться также и пиратскими ресурсами.

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9 августа стало известно, что с 30 сентября 2023 года компания Microsoft прекратит продление подписок корпоративным клиентам из РФ. В компании объяснили свое решение тем, что не имеют возможности принимать банковские переводы на местный счет, пишет НСН.

10 августа Заместитель главы МИД Михаил Галузин назвал Microsoft компанией, которая действует против интересов России. Он отметил, что в корпорации помогают Украине в кибератаках на объекты российской критической инфраструктуры, отмечает телеканал «360».

Уточняется, что все активные на 30 сентября подписки будут действовать в течение оставшегося срока, сообщает сайт kp.ru. Продлить их будет нельзя.

28 апреля, стало известно, что Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США.

Также в апреле, как отмечает ИА Регнум, Microsoft прекратила обслуживать по гарантии игровые консоли Xbox пользователей, проживающих в России.

Годом ранее президент компании Брэд Смит заявлял, что Microsoft будет сокращать бизнес в России до тех пор, пока от него ничего не останется.

4 марта 2022 компания Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России в ответ на проводимую РФ спецоперацию по защите Донбасса.

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