Microsoft перестанет продлевать лицензии клиентов в России после 30 сентября

Компания Microsoft после 30 сентября перестанет продлевать лицензии российским компаниям. Это следует из письма технической поддержки Microsoft Online Services, опубликованного 9 августа в Telegram-канале информационно-аналитического агентства TelecomDaily.

«Корпорация Microsoft больше не может принимать платежи банковским переводом на местный банковский счет в качестве способа оплаты услуг Microsoft в России», — говорится в сообщении.

Все активные на 30 сентября 2023 года подписки будут действовать в течение их оставшегося срока, но их нельзя будет продлить, уточняется в документе.

Ранее, 28 апреля, стало известно, что Microsoft пытается сохранить присутствие на российском рынке и продолжить сотрудничество с компаниями, не попавшими под санкции США.

До этого, 18 апреля, российский разработчик офисных программ «Мойофис» представил аналог корпоративной платформы Microsoft Teams, объединяющей в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения. Название нового сервиса — Squadus.

4 марта 2022 компания Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России в ответ на проводимую РФ спецоперацию по защите Донбасса.