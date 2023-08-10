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Церемония вручения «Эмми» состоится 15 января 2024 года

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Фото: AP Photo/Chris Pizzello
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Церемония вручения телевизионной премии «Эмми» состоится 15 января 2024 года. Об этом сообщает Variety в четверг, 10 августа.

Газета пишет, что торжественное мероприятие состоится в день Мартина Лютера Кинга. Первоначально 75-я церемония вручения «Эмми» должна была состоятся 18 сентября, однако ее перенесли из-за забастовок сценаристов и актеров в Голливуде.

Номинации на награждение были представлены 12 июля. Голосование же пройдет 17–28 августа.

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В начале мае голливудские сценаристы начали забастовку из-за низких зарплат. Агенство Bloomberg назвало ее крупнейшей за последние 15 лет. Отмечалось, что контракт между Гильдией сценаристов Америки и студиями Голливуда истек первого числа того месяца, а шестинедельные переговоры не привели к какому-либо результату.

В середине июля Американская гильдия актеров SAG-AFTRA также начала забастовку после безуспешных попыток переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.

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