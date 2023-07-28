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Церемонию вручения «Эмми» перенесли из-за забастовок в Голливуде

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Фото: Global Look Press/Lee Jae-Won
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Церемонию вручения телевизионной премии «Эмми» перенесли на неопределенный срок из-за забастовок сценаристов и актеров в Голливуде. Об этом 27 июля сообщил журнал Variety.

Первоначально 75-я церемония вручения «Эмми» должна была пройти 18 сентября. Предполагается, что мероприятие проведут в ноябре или январе, когда начнется наградной сезон в кино.

Номинации на «Эмми» были объявлены 12 июля. Голосование по ним пройдет в срок с 17 по 28 августа.

В последний раз церемония вручения «Эмми» переносилась в 2001 году из-за террористических актов 11 сентября.

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14 июля американская гильдия актеров SAG-AFTRA начала забастовку после безуспешных попыток переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) об улучшении условий труда.

В мае забастовку из-за низких зарплат начали сценаристы Голливуда. Агентство Bloomberg назвало ее крупнейшей за последние 15 лет. Контракт между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями истек 1 мая. Однако шестинедельные переговоры между сторонами так и не привели к какому-либо результату.

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