Соединенные Штаты Америки дали Украине всё, о чем там просили для контрнаступления, но оно идет медленнее, чем хотелось бы, время играет против Киева. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

В беседе с телеканалом 9 августа Кирби рассказал о скорости контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что «даже украинцы, включая президента [Владимира] Зеленского, заявили, что они не заходят так далеко и так быстро, как хотелось бы».

По его словам, украинцы понимают, что «время не на их стороне», и с наступлением осени им будет всё сложнее вести боевые действия на местности, а также применять дроны и системы противовоздушной обороны (ПВО).

Кирби призвал воздержаться от «спекуляций» на тему того, как «должен выглядеть успех», и оставить это Украине. При этом он подчеркнул неизменность поддержки Киева Вашингтоном.

«Как далеко они зайдут, где это будет, какого прорыва они смогут достичь — я не думаю, что кто-то может сказать прямо сейчас. Мы должны быть уверены, что остаемся позади них и поддерживаем их», — заявил Кирби.

В тот же день бывший морпех-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер отметил, что после провального контрнаступления ВСУ российская армия переходит в наступление на передовой, перехватив инициативу. По его словам, украинским военным потребовалось всё лето, чтобы пройти 100–300 м. А российские военные за неделю преодолели 11 км в сторону Харькова.

8 августа CNN отметил, что Украина не смогла даже дойти до линии обороны сил РФ и вынуждена изменить тактику контрнаступления. Конгрессмен Майк Куигли признался телеканалу, что в конгрессе получают неутешительные отчеты об украинском контрнаступлении.

Двумя днями ранее экс-морпех США Брайан Берлетик замечал, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. По его мнению, российские линии обороны созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды. По его мнению, ВСУ не дойдут даже до первой линии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.