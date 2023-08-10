В Екатеринбурге пересмотрят дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z

В Екатеринбурге суд пересмотрит ранее прекращенное уголовное дело о нападении на школьника в шапке с буквой Z. Об этом сообщает 10 августа Генпрокуратура России.

Установлено, что в апреле этого года во дворе многоквартирного дома Александр Неустроев напал на ребенка с шапкой с символом спецоперации. Суд прекратил в отношении мужчины уголовное дело по ходатайству следователя и обязал выплатить штраф на сумму 7 тыс. рублей.

Однако по требованию Генпрокуратуры РФ уголовное дело о нападении на сына участника спецоперации будет пересмотрено. В ведомстве указали, что изучили решение суда и нашли существенные нарушения.

«Уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, направлено не только против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации», — отмечается в Telegram-канале Генеральной прокуратуры России.

5 августа пьяная компания избила участника спецоперации в Забайкалье, возбуждено уголовное дело. Спустя три дня был арестован на два месяца первый обвиняемый. Кроме того, сотрудники правопорядка задержали второго подозреваемого. Еще одним нападавшими оказался 27-летний житель села Нерчинский Завод.