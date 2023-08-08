Второй подозреваемый в избиении участника спецоперации задержан в Забайкалье
Второй подозреваемый по делу об избиении ветерана специальной военной операции по защите Донбасса был задержан в Забайкальском крае. Об этом 8 августа сообщил региональный Следственный комитет.
«Второй соучастник задержан, следователи СК в ближайшее время предъявят ему обвинение», — прокомментировало ведомство.
Еще одним нападавшими оказался 27-летний житель села Нерчинский Завод. По версии следствия, в ночь на 5 августа 2023 года обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Ранее следствием был задержан 27-летний участник избиения.
Кроме того, правоохранительные органы установили личность еще одного подозреваемого. Им оказался местный житель 43 лет. В настоящий момент мужчина объявлен в розыск.
Инцидент произошел 5 августа. Пьяная компания избила участника СВО. По данному факту было возбуждено два уголовных дела.
По сообщениям СМИ, избитый мужчина является инвалидом, потерявшим ногу в ходе боевых действий. Отмечается также, что пострадавшего не только избили, но и повредили ему автомобиль.