Арестован первый обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье
Суд Нерчинско-Заводского района арестовал на два месяца первого обвиняемого в избиении участника спецоперации. Об этом 8 августа говорится в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СК) по Забайкальскому краю.
В следственном изоляторе фигурант пробудет до 5 октября.
27-летний мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280.3 УК РФ («публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России в целях защиты интересов РФ и ее граждан, повлекшие причинение вреда здоровью и имуществу граждан»), ст. 115 УК РФ и ст. 167 УК РФ («умышленное причинение легкого вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества»).
Завтра, 9 августа, следователи предъявят обвинение второму фигуранту дела и будут ходатайствовать перед судом о его аресте.
По версии следствия, в ночь на 5 августа 2023 года обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами.
Кроме того, правоохранительные органы установили личность еще одного подозреваемого. Им оказался местный житель 43 лет, он объявлен в розыск.
Инцидент произошел 5 августа. Пьяная компания избила участника спецоперации, возбуждено уголовное дело.
Как сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов, по отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. При этом ряд СМИ сообщили, что избитый мужчина является инвалидом, потерявшим ногу в ходе боевых действий.