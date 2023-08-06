Два уголовных дела возбуждено по факту избиения участника СВО в Забайкалье

Два уголовных дела возбуждено по факту избиения в Забайкалье участника спецоперации по защите Донбасса. Об этом 6 августа сообщает пресс-служба краевого МВД.

По установленным прокуратурой данным, 5 августа в селе Нерчинский Завод в местном кафе произошел конфликт между местными жителями и участником специальной военной операции (СВО). В результате мужчина получил телесные повреждения, а его автомобиль был поврежден.

В ведомстве отметили, что дела возбуждены по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и уничтожения имущества из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Также может быть возбуждено дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) РФ (ст. 280.3 УК РФ), уточняется на сайте МВД.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью пострадавшему. В ведомстве указали, что в зависимости от ее результатов будет решаться вопрос о переквалификации уголовного дела на более тяжкую статью Уголовного кодекса (УК) РФ.

Ранее в этот день о произошедшем сообщил губернатор Забайкальского края Александр Осипов. По его словам, по отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, как сообщают ряд СМИ, избитый мужчина является инвалидом, потерявшим ногу в ходе боевых действий.