Врач рассказала об опасности «тропических ночей» для здоровья

В ряде российских регионов в ночное время температура воздуха не опускается ниже +20 градусов. О том, почему такие «тропические ночи» опасны для здоровья, при каких симптомах следует обратиться к врачу и как помочь себе, если ночью из-за жары возникло недомогание, 10 августа «Известиям» рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО» Марина Лебедева.

«Повышение температуры воздуха, превышающий нормальные значения в ночные часы, условно называют «тропическими ночами», проводя аналогию с жарким и влажным тропическим климатом. Для средней полосы нашей страны ночные комфортные температуры в июле и августе должны быть около +16 градусов, а влажность не превышать 60%. Повышение ночных температур более +18 градусов ассоциировано с опасностью для здоровья. Это может проявляться в расстройствах и обострении хронических заболеваний прежде всего сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем. Оптимальная температура для сна в помещении — +17...+20 градусов, а оптимальный диапазон влажности — 40–60%», — сказала она.

По словам врача, в группе риска находятся пациенты с заболеваниями сердца, сосудов, неврологической патологией, неполадками с дыхательной системой, а также те, у кого есть избыточный вес. Во время сна температура тела человека снижается, а следовательно, для поддержания этого состояния и в помещении температура должна быть оптимальной в ночное время, то есть не превышать +17...+20 градусов. Если такой баланс не достигается, то основные системы и органы не получают условий, необходимых для «ночной работы».

«Поводом обратиться к врачу могут послужить головная боль, слабость, сонливость, учащенное сердцебиение, ощущения перебоев в работе сердца, отеки лица и нижних конечностей, ночные судороги, тошнота, утомляемость с утра. Повышенное или пониженное артериальное давление, а также его резкие перепады (это разница в 15–20 мм рт. ст. от обычного для конкретного человека), невозможность совершить движения в руке или ноге, резко возникшие затруднения речи, асимметрия лица, острые боли в животе с или без рвоты — при появлении подобных симптомов следует срочно вызвать скорую медицинскую помощь», — сказала она.

Если речь идет о простом недомогании, поможет слегка теплый душ, питье обычной воды или с добавлением ломтика лимона, употребление ягод и фруктов в умеренных количествах, отметила Лебедева. Целесообразно избегать как физических, так и эмоциональных нагрузок.

Специалист дала несколько советов, как помочь себе справиться с ночной жарой. Так, нужно исключить источники солнечного света с рассвета до заката (плотные жалюзи, шторы, причем светлых тонов, — таким образом, солнечные лучи не будут попадать в течение дня в помещение); отключить неиспользуемые электроприборы (компьютер, телевизор, фен, кофе- и мультиварки, электрочайник и другие); свести к минимуму приготовление пищи в духовке и на плите; постоянно проветривать помещение после захода солнца; увлажнять помещение. Также можно использовать вентилятор, но важно, чтобы поток воздуха не был направлен на вас.

Лебедева указала на то, что перед сном важно подготовить помещение — достичь наиболее оптимальной температуры и влажности, выбрать постельное белье и покрывало, легкую одежду, которая обеспечит хорошую циркуляцию тепла и влаги.

«Целесообразно не наедаться на ночь, оптимальны умеренные порции кисломолочных продуктов, овощные салаты. Следует избегать сладких фруктов, не говоря уже о десертах. Хорошо утоляют голод орехи, но их количество не должно превышать пяти-семи штук. Несомненно, люди с хроническими или острыми заболеваниями должны контролировать основные параметры своего состояния. Так, например, для пациентов, страдающих гипертонией, актуально измерить артериальное давление, вовремя принять лекарства, назначенные врачом, а для пациентов с сахарным диабетом — измерить уровень глюкозы в крови, скорректировать его при необходимости. Вечерняя прогулка на свежем воздухе в спокойном темпе также будет способствовать хорошему сну», — заключила врач.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ночь на субботу в Москве ожидаются «тропические ночи».

В июне врач-кардиолог, к.м.н. Светлана Бязрова рассказала «Известиям», что с наступлением лета и приходом жары возрастает риск сердечно-сосудистых катастроф. Она посоветовала в самое жаркое время дня находиться в хорошо проветриваемом помещении и по возможности избегать нахождения в общественном транспорте.