Метеоролог рассказал о «египетских ночах» в Москве и их скором возвращении

«Египетские ночи» могли наблюдать жители Москвы последние несколько дней — жаркие, душные, почти безветренные. Их обусловили в столичном регионе воздушные массы из Египта. В конце недели научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал москвичам их возвращение.

«Последние три ночи были очень жаркими — температура от 19 до 23 градусов. Их обычно называют тропическими, но в эти дни воздушные массы были не просто с юга, Средиземноморья или Турции, а из Египта, поэтому логичнее их назвать египетскими. В ночь на субботу эти египетские ночи вернутся», — рассказал он 8 августа в беседе с ТАСС.

Вильфанд уточнил, что в ночь на субботу воздух прогреется до 17-21 градусов.

«Но жаркие ночи вернутся всего лишь на один день, затем циркуляция изменится, температура резко упадет. Днем будет плюс 23-24 градуса и более дождливо», — завершил прогноз специалист.

В этот же день Гидрометцентр в Москве и Подмосковье объявил «желтый» уровень опасности на 8 и 9 августа из-за грозы. Это означает, что погода потенциально опасна и нужно соблюдать осторожность.

Ночь 8 августа метеорологи объявили третьей за лето «тропической» ночью. Температура воздуха не опускалась ниже 21-го градуса.

Также Роман Вильфанд отметил, что во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Температура понизится до +25…+27 градусов. В ночное время температурные показатели составят +21…+23 градуса. Температурный фон до конца недели составит около +25 градусов, будут идти кратковременные дожди.