Российские силы готовы к полноценному наступлению, но пока выгодно находиться в активной обороне. Об этом в четверг, 10 августа, сообщил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Он объяснил это хорошей эшелонированной обороной российских сил и средств, а также высокой степенью подготовки военнослужащих РФ, в том числе и мобилизованных.

«Наши вооруженные силы давно уже готовы к полноценному наступлению, и сейчас мы находимся в активной обороне лишь потому, что нам сейчас выгодно в ней находиться. <...>. Мы готовы, и к наступлению, и к обороне», — сказал Гагин в интервью «РИА Новости».

Он также отметил, что сейчас активная оборона наиболее выгодная для Вооруженных сил России тактика, поскольку она позволяет уничтожить как можно больше сил противника.

Ранее, 8 августа, телеканал CNN сообщил, что Украина не смогла дойти даже до линии обороны сил РФ и вынуждена изменить тактику контрнаступления. Конгрессмен Майк Куигли признался телеканалу, что США получают неутешительные отчеты об украинском контрнаступлении.

За день до этого британское издание The Guardian сообщило о наступлении российских войск в Харьковской области с целью установить контроль над регионом. Авторы статьи указали, что в последнее время интенсивность атак с российской стороны усилилась.

6 августа экс-морпех США Брайан Берлетик отметил, что украинские войска не смогут удерживать занятые в ходе контрнаступления территории. Он объяснил, что российские линии обороны созданы для того, чтобы заманить в ловушку и уничтожить подготовленные НАТО боевые украинские отряды.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».