Очаг лейкоза крупного рогатого скота выявили в Пензенской области

В Пензенской области в селе Большой Труев Кузнецкого района выявили очаг лейкоза крупного рогатого скота. Региональный минсельхоз подготовил проект приказа о введении карантина в хозяйстве. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

На время карантина в село запретят ввозить скот, собирать биоматериал для размножения. Также не допускается совместное нахождение и доение здоровых и больных животных. Посторонним на ферме быть воспрещено. На время карантина в селе нельзя проводить выставки и ярмарки, уточняет ИА «Пенза-пресс».

Лейкоз крупного рогатого скота является инфекционной болезнью опухолевой природы. Она не поддается лечению. Заражение возможно от инфицированного животного.

Ранее сообщалось, что в селе Клепиково Тюменской области карантин по лейкозу крупного рогатого скота длился около 1,5 года. Карантин сняли в связи с выполнением плана мероприятий по оздоровлению скота.