США хотят затянуть конфликт на Украине для того, чтобы ввести туда союзные войска. Такое мнение 10 августа озвучил депутат Госдумы Борис Гладких.

«Я думаю, что США пытаются сейчас разработать план Б, а до тех пор, пока он будет реализован, желание затянуть конфликт — это единственный способ сохранить боевые действия на данной территории. Впоследствии, возможно, они рассчитывают втянуть ряд других союзных стран в этот конфликт посредством вхождения боевых расчетов. А пока это не получается, поэтому желание именно затянуть конфликт связано с тем, чтобы сейчас боевые действия продолжались и прорабатывался вариант захода союзных сил», — приводит его слова «Дума ТВ» для «Известий».

4 августа сообщалось, что российские военные через радиоперехват выявили присутствие англоговорящих иностранных наемников среди украинской армии на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике.

В конце июня американские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины, рассказали о тяжелой обстановке на фронте и жестоких боях. Военнослужащий с позывным Бам ранее воевал в Афганистане и Ираке. По его словам, конфликт на Украине намного страшнее. Кроме того, солдат рассказал о плохой подготовке боевиков в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что на фронте много добровольцев, которым «нечего делать на поле боя».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.