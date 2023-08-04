Российские военные через радиоперехват выявили присутствие англоговорящих иностранных наемников среди украинской армии на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 августа рассказал «РИА Новости» военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.

«В последнее время у нас на угледарском направлении очень часто в радиоперехватах стала слышна иностранная речь, в основном английская», — сказал он.

По его словам, это дает подтверждение разведданным российских военнослужащих о том, что со стороны противника воюют не только боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), но и наемники из других стран.

Ранее, 26 июля, наемный солдат из Великобритании Гарри Роу в интервью газете The Times рассказал, что один из британских наемников хотел сдаться ВС РФ во время перестрелки с ними в доме на одном из островов на Днепре. По его словам, иностранным военным пришлось отступить к побережью. Раненых на катерах доставили в больницу. Один из наемников свернулся калачиком и был готов сдаться в плен ВС РФ. Его вывели товарищи на берег, а позже он отправился домой.

19 июля сообщалось, что австралийский наемник, участвующий в боевых действиях на стороне ВСУ, пожаловался на произвол со стороны украинских командиров. Австралиец из интернационального легиона ВСУ рассказал, что некоторые иностранные наемники и украинцы подверглись опасности из-за некомпетентности руководства некоторых украинских командиров, в то время как другим наемникам угрожали тюрьмой за попытку уехать из страны. Также австралиец добавил, что некоторым иностранным боевикам вообще не платят за их службу.

До этого, 30 июня, сообщалось, что американские наемники, воюющие на стороне ВСУ, рассказали о тяжелой обстановке на фронте и жестоких боях. Военнослужащий с позывным Бам ранее воевал в Афганистане и Ираке. По его словам, конфликт на Украине намного страшнее. Кроме того, солдат рассказал о плохой подготовке боевиков в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что на фронте много добровольцев, которым «нечего делать на поле боя».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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