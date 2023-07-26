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Times рассказала о готовности британского наемника сдаться в плен российским военным

Times: британский наемник готов был сдаться русским в плен в перестрелке с ними
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Один из британских наемников хотел сдаться ВС РФ во время перестрелки с ними в доме на одном из островов на Днепре. Об этом и других деталях участия в спецоперации на Украине рассказал в среду, 26 июля, наемный солдат из Великобритании Гарри Роу в интервью газете Times.

«Российские бойцы засекли нашу разведывательную группу, состоящую из иностранных наемников. Мы находились в доме, российские солдаты бросили в нас газовые и дымовые гранаты. Мы стали задыхаться и пришлось через крышу покинуть здание», — поделился Роу.

По его словам, иностранным военным пришлось отступить к побережью. Раненых на катерах доставили в больницу. Один из наемников свернулся калачиком и был готов сдаться в плен ВС РФ. Его вывели товарищи на берег, а позже он отправился домой.

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Ранее, 25 июля, представитель экстренных служб Херсонской области сообщил, что военнослужащие РФ не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) проникнуть на территорию региона в районе острова Антоновский на Днепре. Огневое поражение противнику нанесли соединения группировки войск «Днепр».

До этого, 24 июля, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что ВСУ на херсонском направлении продолжают безуспешные попытки высадиться на левобережье в районе Антоновского моста. Как отметил Кодрян, подразделение группировки «Днепр» ликвидировало украинскую ДРГ на двух быстроходных лодках.

Ранее, 19 июля, в распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых российский дрон-камикадзе «Упырь» уничтожил катер ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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