Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян 24 июля сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на херсонском направлении продолжают безуспешные попытки высадиться на левобережье в районе Антоновского моста.

«На херсонском направлении противник продолжает безуспешные попытки высадки десанта на островной части левобережья в районе Антоновского моста», — приводит его слова «Интерфакс».

Как отметил Кодрян, подразделение группировки «Днепр» ликвидировало украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) на двух быстроходных лодках.

По его словам, российские артиллеристы нанесли огневое поражение по позициям ВСУ в Херсоне и в районе населенного пункта Кизомыс. Он уточнил, что военнослужащим РФ удалось ликвидировать минометный расчет, гаубицу Д-30 и живую силу противника.

Ранее, 19 июля, в распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых российский дрон-камикадзе «Упырь» уничтожил катер ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области.

16 июля военнослужащие ВС РФ уничтожили две лодки и 16 боевиков ВСУ при попытке форсирования Днепра в районе острова Антоновский.

В тот же день стало известно, что российские военнослужащие зачистили от ВСУ и взяли под контроль самый важный участок у Антоновского моста. С этого участка можно развить наступление вглубь побережья. Теперь он находится под полным контролем российских сил.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

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