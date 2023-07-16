ВСУ за сутки потеряли 30 военных и пять лодок при попытках форсировать Днепр

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки два раза безуспешно пытались форсировать Днепр, при этом российские силы уничтожили пять лодок и 30 украинских боевиков. Об этом сообщил в воскресенье, 16 июля, журналистам представитель экстренных служб региона.

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне пресечена попытка ВФУ форсирования реки Днепр в районе острова Великий, в результате огневого поражения уничтожено три лодки и 14 боевиков ВФУ», — уточнил он.

Отмечается, что на херсонском направлении при попытке форсирования Днепра в районе острова Антоновский уничтожены еще две лодки и 16 боевиков ВСУ.

16 июля стало известно о том, что российские военнослужащие зачистили от Вооруженных сил Украины и взяли под контроль самый важный участок у Антоновского моста. С этого участка можно развить наступление вглубь побережья. Теперь он находится под полным контролем российских сил.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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