ВС РФ предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ в Херсонской области

Военнослужащие РФ не позволили украинской диверсионно-разведывательной группе проникнуть на территорию Херсонской области в районе острова Антоновский на Днепре. Как сообщил 25 июля представитель экстренных служб региона, в результате были уничтожены две лодки и девять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Огневое поражение противнику нанесли соединения группировки войск «Днепр».

«Расчетом FPV-дрона уничтожено две лодки и девять боевиков ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Ред.), [а также] САУ 2С3 «Акация» с боекомплектом в районе населенного пункта Заречное и 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему в районе населенного пункта Приднепровское», — рассказали журналистам.

Он уточнил, что в районе Заречного потери ВФУ составили четыре боевика, в районе Приднепровского — четыре боевика ВФУ уничтожены, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Ранее, 24 июля, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил, что ВСУ на херсонском направлении продолжают безуспешные попытки высадиться на левобережье в районе Антоновского моста. Как отметил Кодрян, подразделение группировки «Днепр» ликвидировало украинскую ДРГ на двух быстроходных лодках.

Ранее, 19 июля, в распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых российский дрон-камикадзе «Упырь» уничтожил катер ВСУ в районе Антоновского моста в Херсонской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».