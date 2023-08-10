Тело просившей не убивать ее 16-летней девушки нашли на Урале

В лесу в Каменске-Уральском Свердловской области найдено тело 16-летней девушки. Об этом 10 августа сообщило СУ СК РФ по Свердловской области.

«Проведен осмотр места происшествия, тело девушки направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти», — говорится в сообщении.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал, что сообщение о пропаже несовершеннолетней поступило 9 августа. Тело нашли сотрудники полиции во время поиска.

Портал E1.RU рассказал, что школьница приехала из Екатеринбурга 8 августа поздно вечером. Она пошла пешком через лесопарк в направлении дома и пропала. Перед этим в своем Telegram-канале она написала: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».

Ранее, 24 июля, в лесу возле города Дивногорска Красноярского края было найдено тело 16-летней девочки. Было возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Школьница вышла на прогулку с подругой, однако на место встречи не пришла и не вернулась домой в оговоренное с родителями время. Спустя два дня был арестован обвиняемый в ее убийстве.