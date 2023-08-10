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В «Ростехе» рассказали о повышении дальности стрельбы гаубицы «Мальва»

«Ростех»: дальность САУ «Мальва» повысят для противоборства гаубицам НАТО
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Фото: Commons.wikimedia.org
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Дальность стрельбы самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мальва» будет повышена, чтобы противостоять западным орудиям. Об этом 10 августа заявил первый замдиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков.

«Сейчас создается модернизированный вариант «Мальвы» с увеличенной дальностью стрельбы. Поверьте, у нас будет что противопоставить дальнобойным западным гаубицам, которые сейчас поставляются для Вооруженных сил Украины», — сказал он «РИА Новости».

Артяков заявил, что базовый вариант «Мальвы» уже прошел государственные испытания. Он имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов и предусматривает режим одновременного огневого налета. По его словам, модернизированная «Мальва» начнет поступать в войска в ближайшие месяцы.

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Ранее, 27 июля, военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что артиллерийский комплекс «Мальва» является образцом передового вооружения. По его словам, это очень перспективное современное оружие, которое должно увеличить огневую мощь Российской армии. Оно может сопрягаться со всеми видами управляемого оружия.

17 мая гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов анонсировал на выставке MILEX-2023 завершение госиспытаний самоходной установки «Мальва». Ее инновационность заключается в том, что это первое в истории российской артиллерии самоходное орудие на колесном шасси.

Гаубица предназначена для уничтожения самых разных целей — от пехоты и техники противника на передовой до тактических ядерных средств нападения в ближнем тылу на дальности до 24 км.

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