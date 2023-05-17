Госиспытания уникальной самоходной установки «Мальва» завершены

Госиспытания нового самоходного артиллерийского орудия (САО) 2С43 «Мальва» завершены. Об этом заявил 17 мая гендиректор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов на выставке MILEX-2023.

«Да, «Мальва» должна уже скоро поступать. Все в порядке с «Мальвой», она уже все (технические характеристики — Ред.) подтвердила», — отметил Потапов.

«Мальва» — это первое в истории российской артиллерии самоходное орудие на колесном шасси. В качестве одного из вариантов базирования рассматривается бригада Воздушно-десантных войск. По словам экспертов, в случае принятия окончательного решения ВДВ получат мощную мобильную систему, которая позволит существенно увеличить огневую силу войск.

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