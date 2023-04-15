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В России разработали уникальный дрон «Коршун»

В России создали дрон «Коршун», который запускается в 10 раз быстрее аналогов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников
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Объединение «Изобретатели для фронта» разработало беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Коршун». Об этом 15 апреля сообщает ТАСС.

Отмечается, что в отличие от аналогов «Орлан» и «Элерон», «Коршун» не нуждается в стартовой катапульте. Благодаря этому он может быть полностью подготовлен для запуска всего за две минуты.

«Пока устанавливается пусковая установка, по ней могут начать отрабатывать артиллерия, РСЗО противника, соответственно, с запуском дрона можно и не успеть», — сообщили представители организации.

Все детали «Коршуна» на застежках, это позволяет гораздо более незаметно осуществлять взлет и посадку, что безопаснее не только для оператора, но и для самого БПЛА.

Размах крыльев дрона составляет 2,1 м, длина — 1,2 м. Однако запуск беспилотника возможно осуществлять как с руки, так и с земли. «Коршун» предназначен для разведки и сброса различных изделий, в том числе осколочных гранат. В «Изобретатели для фронта» рассказали, что в дальнейшем запланированы испытания БПЛА в зоне спецоперации.

Как заявили в организации, в дроне сочетаются технические решения как от квадрокоптеров, так и от самолетов. За счет этого используются преимущества вертикального взлета и посадки квадрокоптера, а также увеличена продолжительность полета самолета.

«Коршун» осуществляет взлет как квадрокоптер и зависает. После этого включается передний винт, и дрон продолжает полет как самолет на одном двигателе. Такая технология обеспечивает меньший расход электричества, что позволяет увеличить время полета. Продолжительность полета «Коршуна» составляет порядка двух часов.

По оценкам разработчиков, крейсерская скорость БПЛА составляет 70 км/ч. Максимальная дистанция полета — 170 км, максимальная высота — 3 км над уровнем моря.

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Что это даст пользователям беспилотников

Накануне председатель научно-технического совета компании-разработчика «Эколибри» Алексей Рогозин рассказал, что началось создание первого в России полностью электрического авиадвигателя, который будет применяться в пассажирских самолетах и тяжелых беспилотниках.

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