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Испытания самоходной установки «Мальва» намерены закончить в 2022 году

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Испытания новой 152-миллиметровой самоходной артиллерийской установки 2С43 «Мальва» завершатся в 2022 году. Об этом в субботу, 28 августа, сообщили ТАСС в концерне «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).

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«Опытный образец <...> в настоящее время проходит предварительные испытания. Полный цикл испытаний САО, включая государственные, планируется завершить к концу 2022 года», — рассказали агентству на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

Серийное производство установки начнется, предположительно, с 2023 года.

«Вопрос о начале его серийного производства с 2023 года, а также о создании 155-миллиметрового экспортного образца САО «Мальва» будет принимать госзаказчик после успешного завершения государственных испытаний», — добавили в УВЗ.

14 мая источники в военном ведомстве сообщили «Известиям», что Минобороны планирует ввести в строй первое в истории российской артиллерии самоходное орудие на колесном шасси «Мальва». В качестве одного из вариантов базирования рассматривается бригада Воздушно-десантных войск.

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